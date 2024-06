Vuurwapen in auto, bestuurder aangehouden

Politieagenten hebben in de vroege ochtend van zaterdag 1 juni 2024 langs de A16 een 35-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. Tijdens een verkeerscontrole bleek dat de man een vuurwapen in zijn auto had liggen.

Surveillerende politieagenten hadden de man op de A59 zien rijden. Hij trok hun aandacht door zijn rijgedrag en ze besloten hem te controleren. Dat gebeurde op de A16 ter hoogte van Zevenbergschen Hoek. Nadat ze zijn rijbewijs hadden gecontroleerd, namen ze de man, een 35-jarige inwoner van Capelle aan den IJssel, een blaastest af. Hij bleek niet onder invloed van alcohol te zijn. Ook controleerden ze de technische staat van de auto. Terwijl ze dat deden, zagen ze een vuurwapen in de auto liggen. De bestuurder is vervolgens aangehouden op verdenking van het dragen van een vuurwapen (Wet Wapens en Munitie). Het vuurwapen is in beslag genomen. Ook de auto waarin de man reed is voor verder onderzoek in beslag genomen.