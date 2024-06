Evacuatieoefening op het water

Meerdere hulporganisaties hebben zaterdag 1 juni een grootschalige evacuatieoefening gehouden. Tijdens de oefening LIVEX zijn meer dan 500 mensen in veiligheid gebracht. In het scenario waren dit allemaal opvarenden van de DFDS-ferry ‘Princess Seaways’. En werden ze vanaf zee naar land gebracht.

Uitdagende oefening

Oefenleider van de Kustwacht Joost Volkers kijkt terug op een geslaagde dag: “Het was een uitdagende oefening. Zowel het scenario, maar ook met de daadwerkelijke omstandigheden. Onze helikopters gingen bijvoorbeeld weg van de oefening voor echte incidenten. Dat is dan even schakelen. Ondanks dat ben ik tevreden hoe alles vandaag is verlopen.”

Noodoproep

Het scenario begon met een noodoproep van de kapitein aan de Kustwacht. Hierna volgde een indrukwekkende samenwerking tussen verschillende reddingsdiensten. De Kustwacht stuurde de reddingsoperatie op het water aan. De Veiligheidsregio Kennemerland richtte een grote locatie in om de evacués op te vangen. Meerdere schepen, reddingboten van de KNRM, helikopters, het kustwachtvliegtuig, ambulances, (hulpverlenings)voertuigen, meldkamers en crisisteams werden ingezet.

Indrukwekkend

Joost: “Het was natuurlijk indrukwekkend als je ziet welke hulpdiensten aanwezig waren. Zowel op zee, in de lucht als op het land. Nu gaan we evalueren. En dan blijkt in hoeverre alles in elkaar viel en de processen aansloten. Uiteraard ben ik benieuwd naar die uitkomsten.”

Doel

Met de LIVEX bereiden hulporganisaties zich voor op een noodsituatie op zee. Het doel is om een grote groep personen vanaf zee in veiligheid te brengen naar het land. Naast het trainen van de eigen vaardigheden ligt de aandacht op de samenwerking tussen alle diensten. Kloppen de checklisten nog? Volgt iedereen dezelfde processen? Zo weet iedereen zijn of haar rol bij een echte noodsituatie. De LIVEX vindt elke vijf jaar plaats.