Boetes van ruim half miljoen voor webshops vanwege nepkortingen

Misleidende ‘van-prijs’

De webwinkels boden meerdere producten aan met een korting op een misleidende ‘van-prijs’. Consumenten kregen daardoor een nepkorting te zien. In werkelijkheid werd er geen korting gegeven of was de korting lager. Hierdoor werden consumenten misleid.

'Boetes belangrijk signaal'

Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid ACM: “De prijs is een van de belangrijkste kenmerken van het product waarop de consument zijn aankoopbeslissing baseert. Nepkortingen zorgen ervoor dat consumenten denken dat zij een interessante aanbieding krijgen terwijl dat in feite niet zo is. Consumenten moeten hiertegen worden beschermd. De boetes die wij nu opleggen zijn een belangrijk signaal dat dit moet stoppen.”

Boetes

Met ingang van 1 januari 2023 houdt de ACM toezicht op de aangescherpte regels voor van-voor prijzen. Het uitgangspunt is dat korting alleen mag worden gegeven op de laagste prijs waarvoor het product werd aangeboden in de 30 dagen voorafgaand aan die korting.

Nepkortingen

De ACM heeft aan vijf bedrijven boetes opgelegd. Voor nepkortingen op de website van Day Trayders (www.koopjedeal.nl) legt de ACM een boete op van 163.000 euro. Ook Leen Bakker (www.leenbakker.nl) gebruikte nepkortingen, hiervoor legt de ACM een boete op van 130.000 euro. Deze bedrijven hebben de overtredingen niet erkend. Zij kunnen de boete nog juridisch aanvechten.

Beterschap beloofd

Daarnaast heeft de ACM nog drie bedrijven beboet. Deze bedrijven hebben de overtreding erkend en beterschap beloofd. Daarom hebben zij een lagere boete gekregen. Aan G-star (www.g-star.com) heeft de ACM een boete opgelegd van 110.000 euro, aan JYSK (www.jysk.nl) een boete van 112.500 euro en aan Tommy Hilfiger (nl.tommy.com) een boete van 105.500 euro.

Wat de bedrijven fout deden

De ACM zag dat bedrijven verschillende keren producten aanboden met nepkortingen. Volgens de wet moeten bedrijven de laagste ‘van-prijs’ tonen die gold als verkoopprijs in de dertig dagen voorafgaand aan de korting. Door het tonen van een onjuiste ‘van-prijs’ denkt de consument dat hij een hogere korting krijgt dan daadwerkelijk het geval is. In sommige gevallen was er helemaal geen korting, maar sprake van een prijsverhoging.

Product met 'korting' zelfs duurder geworden

Een bedrijf presenteerde een product ‘van’ 699 euro ‘voor’ 629 euro, terwijl het product in de dertig dagen voorafgaand aan deze korting tijdens een eerdere actie 539 euro kostte. Door de onjuiste ‘van-prijs’ ziet de consument een korting terwijl in werkelijkheid het product duurder is geworden. Dit is dus een nepkorting.

Korting lijkt groter

Een ander bedrijf presenteerde een nepkorting door de ‘van-prijs’ van een product kunstmatig te verhogen. Het product werd aangeboden ‘van’ 149,99 ‘voor’ 99,99 euro. Een dag later werd hetzelfde product aangeboden ‘van’ 199,99 ‘voor’ 99,99 euro. Door het verhogen van de ‘van-prijs’ lijkt de korting groter. De onjuiste ‘van-prijs’ van 199,99 euro werd op geen enkel moment als verkoopprijs gehanteerd tijdens de onderzochte periode.

Sectoren kleding, consumentenelektronica en beddenspeciaalzaken

De afgelopen periode heeft de ACM kortingen van online verkopers gecontroleerd in de sectoren kleding, consumentenelektronica en beddenspeciaalzaken. Aan de bedrijven met de meeste overtredingen heeft de ACM nu boetes opgelegd. De ACM voert de komende tijd waarschuwingsgesprekken met alle onderzochte bedrijven die zich niet aan de regels voor van-voor prijzen hebben gehouden.