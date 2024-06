Woning loodgieter Vlaardingen blijft gesloten

De bestuursrechter in Rotterdam heeft woensdag in een kort geding beslist dat een loodgieter uit Vlaardingen en zijn gezin (voorlopig) niet terug kunnen naar hun woning.

De burgemeester van Vlaardingen heeft de woning voor een periode van 6 weken gesloten nadat er op 20 mei 2024 een aanslag plaatsvond bij de woning. Een week eerder werd vlakbij de woning ook een verdachte aangehouden die in het bezit was van een explosief.

De rechter is van oordeel dat de burgemeester deze beslissing heeft mogen nemen om de openbare orde te herstellen.

Openbare orde

Door de sluiting van de woning kan de openbare orde rondom de woning worden hersteld en kan worden voorkomen dat er een nieuwe verstoring van de openbare orde plaatsvindt. Met een sluiting kunnen slachtoffers in en rond de woning worden voorkomen.

Dat tijdens eerdere sluitingen van de woning ook explosies plaatsvonden, zegt niets over het aantal geweldsincidenten dat zich zonder een sluiting zou hebben voorgedaan. De sluiting is noodzakelijk omdat minder ingrijpende maatregelen niet volstaan.

Veiligheidsmaatregelen

De vele veiligheidsmaatregelen die de burgemeester heeft ingezet, kunnen onvoldoende garanderen dat er bij nieuwe aanslagen geen slachtoffers vallen. Daarbij is sprake van een toename van de zwaarte van het explosief en een frequentie van de incidenten.

De door de loodgieter gewenste veiligheidsmaatregelen in het kader van het Stelsel Bewaken & Beveiligen liggen op dit moment buiten de bevoegdheidssfeer van de burgemeester en de bestuursrechter kan daarover in deze zaak niet oordelen.

Risico op herhaling

Dat het risico op herhaling kleiner zou zijn als de loodgieter in de woning verblijft, blijkt niet. De impact van een aanslag op de openbare orde bij een verblijf in de woning kan juist worden vergroot doordat er slachtoffers kunnen vallen. Bovendien is een tijdelijke terugkeer naar de woning van de vrouw en kinderen van de loodgieter eerder beëindigd nadat er weer een aanslag werd gepleegd.

Belangenafweging

De burgemeester heeft het belang van de handhaving van de openbare orde en het voorkomen van een herhaling van geweldsincidenten en het beschermen van het loodgietersgezin, bewoners en passanten zwaarder mogen laten wegen dan het belang van het loodgietersgezin om met elkaar in de woning te verblijven.

De burgemeester heeft voldoende rekening gehouden met het feit dat er minderjarige kinderen in de woning wonen die als gevolg van de sluiting ergens anders moeten verblijven. Daarbij is onder meer van belang dat het loodgietersgezin geen gebruik heeft willen maken van de door de burgemeester aangeboden tijdelijke vervangende woonruimte op een locatie die goed te beveiligen is. Het gevolg daarvan is dat de kinderen nu op een andere locatie verblijven dan de loodgieter.

Bestuursrechter kan niet overal over beslissen

De bestuursrechter oordeelt daarnaast dat de loodgieter- in deze zaak- aan het verkeerde 'loket' staat met zijn verzoek om te bepalen dat de burgemeester onrechtmatig heeft gehandeld doordat hij criminaliserende uitspraken zou hebben gedaan.

Ook kan de bestuursrechter de burgemeester niet verbieden om bepaalde uitspraken in de toekomst te doen of de burgemeester verplichten bepaalde veiligheidsmaatregelen te nemen.