Maatregelen betere bescherming spelers kansspelen gaan 1 oktober 2024 in

Per 1 oktober 2024 treedt de Regeling speellimieten en bewuster speelgedrag in met aanvullende regels voor online kansspelaanbieders. Dit meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie donderdag.

Bewuster maken van speelgedrag

Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming voorziet met die regeling in maatregelen die de online kansspelaanbieders moeten naleven om spelers van online kansspelen bewuster te maken van hun speelgedrag en om hen beter te beschermen tegen de risico’s van kansspelen. De regeling is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant.

1 oktober 2024

Online kansspelaanbieders hebben tot 1 oktober de tijd om de regeling te implementeren. Zij moeten spelers dan nadrukkelijker wijzen op de risico’s van hun speelgedrag en de hoogte van hun limieten. Als een speler een stortingslimiet wil instellen van meer dan € 350 per maand (of € 150 voor jongvolwassenen tot 24 jaar), moet de speler daarvoor contact opnemen met de kansspelaanbieder.

Uitsluitingsregister Cruks

In dit contact moet het verslavingspreventie-opgeleid personeel van de aanbieder wijzen op de risico’s die verbonden zijn aan het instellen van een hoge stortingslimiet en de beschikbare hulp en ondersteuning via Loket Kansspel en de mogelijkheid van een gokstop door inschrijving in het uitsluitingsregister Cruks.

Anonimiteit doorbreken

Spelers die voor 1 oktober al een stortingslimiet hadden ingesteld die hoger is dan de eerdergenoemde € 350 (of € 150) per maand, zullen via een bericht worden gewezen op de risico’s van een hoog limiet en de beschikbare hulp. Het contactmoment doorbreekt de anonimiteit van het spelen, laat de speler extra reflecteren op het speelgedrag en moedigt het instellen van lagere stortingslimieten aan.

'Al aan de voorkant ingrijpen'

Minister Weerwind: “Kansspelen moet verantwoord gebeuren. Spelers moeten zich bewust zijn van hun limieten en de risico’s daarvan. Door deze nieuwe maatregelen worden spelers beter beschermd. Kansspelaanbieders moeten al aan de voorkant ingrijpen. Daardoor krijgen spelers al vroeg besef van hun speelgedrag.”