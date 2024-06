John Berends keert niet terug als commissaris van de Koning in Gelderland

Onderzoek KPMG naar beschuldigingen ongewenst gedrag

De afgelopen maanden heeft KPMG in opdracht van de Provinciale Staten van Gelderland onafhankelijk onderzoek gedaan naar ongewenst gedrag door de heer Berends. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in de Gelderlander waarin beschuldigingen van ongewenst gedrag zijn geuit. Lopende het onderzoek heeft de heer Berends zijn taken neergelegd.

Match

Woensdag is het onderzoek openbaar geworden. Het onderzoek trekt geen conclusies over ongewenst gedrag door de commissaris van de Koning (cvdK). Wel blijkt uit het onderzoek, zoals de heer Berends ook erkend heeft in zijn verklaring, dat er vraagtekens kunnen worden gezet bij de match tussen hem en de Gelderse provinciale organisatie. De heer Berends heeft in een verklaring aangegeven dat hij bereid is zijn taken neer te leggen als cvdK binnen de provincie Gelderland om mogelijke onrust te voorkomen. De Staten accepteren deze stap van de cvdK.

Waarnemerschap door Henri Lenferink

Hugo de Jonge: “Bestuurlijke rust en stabiliteit binnen de provinciale organisatie zijn van groot belang voor de provincie. De keus van de heer Berends om niet terug te keren als cvdK is in het belang van de provincie. De provincie Gelderland neemt afscheid van een kundig en ervaren bestuurder. Ik ben verheugd dat zich bereid heeft getoond om zijn waarnemerschap de komende periode voort te zetten tot er een opvolger is. De provincie Gelderland kan zich weer richten op de toekomst door de zoektocht te starten naar een nieuwe commissaris.”