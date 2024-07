Meisje (15) gewond na steekincident Rosmalen; politie houdt stiefvader aan

Een ruzie in een woning aan de Wethouder van der Valkstraat in Rosmalen escaleerde maandagochtend in een steekincident. 'Daarbij liep een 15-jarig meisje een steekwond op', zo meldt de politie maandag.

Man (75) aangehouden

Ook haar moeder en diens man raakten gewond. De 75-jarige man is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident. Zowel de dochter als de 75-jarige verdachte worden in het ziekenhuis behandeld aan hun verwondingen. De recherche onderzoekt de toedracht.

Melding steekincident

Agenten kregen rond 06.00 uur melding van een steekincident in een woning in een appartementencomplex aan de Wethouder van der Valkstraat in Rosmalen. Bij het incident waren drie personen betrokken, waaronder de twee bewoonsters van de woning (15, 48 jr,). De 15-jarige vrouw bleek een steekwond te hebben opgelopen, maar ze was nog aanspreekbaar. Zij is overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert buiten levensgevaar. Haar 48-jarige moeder had lichte verwondingen aan het hoofd.

Onderzoek en aanhouding

De politie startte direct een onderzoek naar dit steekincident en hield op basis van dat eerste onderzoek een 75-jarige man uit Rosmalen aan op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident. De verdachte bevond zich in het trappenhuis van het appartementencomplex en bleek ook gewond. Hij is onder politiebewaking naar het ziekenhuis vervoerd en zal na behandeling worden ingesloten op het politiebureau voor verder onderzoek en verhoor.

Sporen- en buurtonderzoek

Er wordt uitgebreid (sporen- en buurt)onderzoek gedaan in de woning en de plek waar de verdachte is aangetroffen om op te helderen wat er precies is gebeurd. De verdachte is de man van de 48-jarige bewoonster. Wat we nu weten is dat er een ruzie tussen de 48-jarige bewoonster en haar man in de woning voorafging aan het steekincident. Het lijkt er op dat het 15-jarig meisje tussenbeide kwam en dat zij toen een steekwond opliep.