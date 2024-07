Politie houdt 8 actievoerders aan op A12 in Den Haag

Verkeershinder

De gegevens van de acht aangehouden actievoerders zijn geregistreerd. Tientallen actievoerders gingen niet naar de toegewezen demonstratielocatie op het Malieveld, maar blokkeerden de ingang van de Tweede Kamer en rondom gelegen kruispunten. Naar aanleiding van dit laatste ontstond verkeershinder in de stad.

Rijbaan betreden

Enkele actievoerders betraden tegen 13.00 uur één rijbaan van de A12/Utrechtsebaan. Verkeer maakte op dat moment nog gebruik van de andere rijbaan op de tweebaansweg. Zij ketenden zich vast en maakten het de politie actief lastig om zich van de weg te laten verwijderen. Daarmee maakten zij zich schuldig aan belemmering.

Verwijderd

Zij zijn daarvoor aangehouden en vervolgens verwijderd van de weg. Het gaat hier om acht actievoerders. Hun gegevens zijn geregistreerd, het Openbaar Ministerie bepaalt later of zij worden vervolgd. Het blokkeren van de A12 is verboden door de burgemeester. Demonstreren mocht op het Malieveld aan de kant van de Koningskade.

Meerdere keren gewaarschuwd

Andere actievoerders blokkeerden daarna verschillende kruispunten rondom het Malieveld en de ingang van de Tweede Kamer. Actievoerders zijn meerdere keren gewaarschuwd en verwezen naar het Malieveld, omdat dit niet was toegestaan.

Waterwerper ingezet

Een groep van enkele honderden demonstranten blokkeerde uiteindelijk de kruising aan het begin van de A12. Toen mensen uit die groep niet aan de vorderingen gehoor gaven, is de waterwerper ingezet. De actievoerders die bleven zitten, zijn uiteindelijk aangehouden. Zo’n vijfhonderd actievoerders zijn aangehouden op grond van de Wet Openbare Manifestaties (WOM). Daarnaast is één persoon aangehouden op grond van de wet ID.

Demonstreren

Demonstreren is een grondrecht en wordt door de gemeente Den Haag gefaciliteerd. Het demonstratierecht is echter geen vrijbrief voor het plegen van strafbare feiten. Zeker als de veiligheid van anderen in gevaar wordt gebracht en er vernielingen worden aangericht, kan de overheid niet anders dan optreden. Het politieoptreden is altijd gericht op de-escaleren.