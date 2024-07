Motorrijder gewond door ongeval Sint-Oedenrode

De hulpdiensten zijn woensdagmiddag uitgerukt voor een verkeersongeval op de Schijndelseweg in Sint-Oedenrode. De weg was na het ongeval volledig afgesloten, de politie, ambulance, brandweer en een traumahelikopter kwamen ter plaatse.

Een motorrijder raakte gewond na een botsing met twee personenauto’s. De motorrijder is met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, de overige betrokkenen bleven ongedeerd. Eén van de betrokken personenauto’s moest worden geborgen door een bergingsbedrijf evenals de motorfiets. De andere auto kon op eigen kracht, nadat de bumper met tyrips was vastgezet weer verder. Over de oorzaak is bij ons nog niets bekend. De weg is inmiddels weer vrijgegeven.