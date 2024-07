Helft huizenbezitters vindt financiële prikkels belangrijk bij verduurzamen woning

Twee derde van de Nederlandse huiseigenaren verwacht dat de waarde van een koopwoning binnen nu en vijf jaar steeds sterker afhankelijk wordt van het energielabel. Ruim acht op de tien mensen met een koopwoning zijn zich er dan ook goed van bewust dat zij de waarde van hun huis kunnen verhogen door het te verduurzamen. Tegelijkertijd geeft 84 procent aan te weten welke maatregelen zij kunnen treffen om het energielabel te verbeteren. Hoewel op dit moment voor bijna acht op de tien huizenbezitters geldt dat zij in een (deels) verduurzaamd huis wonen, is er nog veel te winnen. Zo weten veel huiseigenaren wel hoe zij hun woning kunnen verduurzamen, maar niet welke maatregel het meest effectief is. Dat blijkt uit onderzoek van De Hypotheker onder 1.062 Nederlandse (mede-)eigenaren van een koopwoning.

Na een lange periode waarin het aantal hypotheekaanvragen voor woningverbetering, waar verduurzamen onderdeel van is, bleef dalen onder invloed van de gestegen hypotheekrente, treedt sinds begin dit jaar een kentering op. Zo steeg het aantal hypotheekaanvragen bedoeld voor het verbouwen of verduurzamen van de woning in de eerste drie maanden van 2024 met 13 procent en in het vorige kwartaal met 14 procent. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat 67 procent van de huiseigenaren hun woning na aankoop (deels) heeft verduurzaamd. Voor één op de acht huiseigenaren geldt dat dit al vóór de aankoop is gebeurd, wat betekent dat per saldo 79 procent in een verduurzaamde woning woont. De belangrijkste reden om te verduurzamen zijn besparingen op de energiekosten, op afstand gevolgd door het vergroten van het wooncomfort. Veel huizenbezitters kiezen dan ook voor energiebesparende voorzieningen, zoals de plaatsing van zonnepanelen, dubbelglas, ledverlichting, energiezuinige apparaten en vloer-, dak- en spouwmuurisolatie.

Investering verduurzaming betaalt zich op termijn terug

De verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad is een belangrijke opgave. “Gelukkig gaan al veel Nederlanders aan de slag met de verduurzaming van hun woning. Zo geven zes op de tien huizenbezitters aan het belangrijk te vinden te besparen op de energiekosten, wat gezien de energiecrisis die achter ons ligt zeer begrijpelijk is. Naast een lagere energierekening speelt óók het energielabel een steeds grotere rol. Dat wordt extra versterkt nu sinds 1 januari 2024 het maximale bedrag dat je kunt lenen van het energielabel afhankelijk is: hoe beter het label, hoe hoger de maximale hypotheek’’, vertelt Willem-Jan Koudijs, franchisenemer van De Hypotheker in Utrecht. “Om huizenbezitters te ondersteunen bij het verduurzamen, kan echter nog veel extra worden gedaan. Zo ligt er een belangrijke taak voor geldverstrekkers en adviseurs om woningbezitters te informeren over de mogelijkheden om het verduurzamen van hun woning te financieren. Samen kunnen wij de handvatten bieden die nodig zijn om verdere stappen te zetten in de verduurzaming van de woningvoorraad.”

Minstens de helft van de Nederlandse huizenbezitters vindt financiële prikkels erg belangrijk bij verduurzaming. Dat geldt óók voor de mate waarin zij een beroep kunnen doen op financiële regelingen, zoals fiscale voordelen (72 procent), subsidies (71 procent), de salderingsregeling voor zonnepanelen (63 procent) en/of een rentekorting (51 procent). “Nu de salderingsregeling over ruim twee jaar vrijwel zeker komt te vervallen en de terugverdientijd van zonnepanelen flink wat jaren toeneemt, is het waarschijnlijk dat dit een negatief effect heeft op de populariteit van zonnepanelen en investeringen in andere duurzame maatregelen”, zegt Willem-Jan Koudijs. “Dat is zorgwekkend, omdat dit de verduurzaming van woningen ontmoedigt en leidt tot hogere energiekosten voor huishoudens. Het is dan ook belangrijk om financiële prikkels te behouden: om de woonlasten te verlagen, het wooncomfort te vergroten en bij te dragen aan een duurzamere toekomst."