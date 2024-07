Felle brand verwoest overkapping

Best In de nacht van vrijdag op zaterdag werd de brandweer rond 4.25 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Pater R.D. Kloegstraat in Best.

Al snel bleek het geen woning maar een overkapping in de tuin bij een woning aan de Loek Verstrijdenstraat welke in brand stond. De brandweer kwam met twee blusvoertuigen ter plaatse, maar de inzet van één bleek voldoende. Brandweerlieden doofde het vuur wat gepaard ging met de nodige rookontwikkeling. Van de overkapping bleef weinig over. Er raakte niemand gewond.