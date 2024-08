Dringende waarschuwing voor wolf op Utrechtse Heuvelrug

Naar aanleiding van het incident woensdagochtend met een wolf bij Austerlitz, roepen provincie en de gemeenten Leusden, Zeist, Woudenberg en de Utrechtse Heuvelrug inwoners en bezoekers op om zeer voorzichtig te zijn in het bosgebied van de Utrechtse Heuvelrug. Het dringende advies is om niet met kleine kinderen de bossen van de Utrechtse Heuvelrug in genoemde gemeenten te bezoeken.

Verontrustend en atypisch gedrag

Ervan uitgaande dat het om een wolf ging, zeggen wolvendeskundigen dat er gedrag is vertoond dat atypisch en verontrustend is. De provincie houdt er ernstig rekening mee dat het om dezelfde wolf gaat die eerder betrokken was bij incidenten in Leusden met een ander meisje en een hond en heeft daarom besloten om een afschotvergunning voor te bereiden.

Spoed DNA-analyse

Eerder vandaag is al een spoedanalyse van het DNA aangevraagd en is kleding inmiddels overhandigd aan het onderzoeksinstituut. Dit onderzoek zal duidelijk maken of er sprake is van dezelfde wolf. De provincie heeft gelijktijdig met het DNA-onderzoek wolvendeskundigen verzocht zo spoedig als mogelijk dit incident nader te duiden en de provincie te adviseren. De provincie heeft voor het voornemen tot afschot steun en instemming gevraagd bij het Ministerie van LVVN en de betrokken gemeenten Zeist, Leusden, Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug.