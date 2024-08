Broers voor rechter na zware mishandeling tramchauffeur

Liefst 40 seconden werd er vorig jaar november door twee broers ingeslagen op een tramchauffeur van de HTM. De man had ze aangesproken omdat ze de lift op station Zoetermeer Centrum blokkeerden. Reden voor de broers om erop los te slaan. Vandaag stonden ze voor de kinderrechter.

Liftdeur geblokkeerd met step

Op 2 november 2023 moesten de jongens van 16 en 18 jaar wachten op hun tram. Het stormde en de twee zochten beschutting in de lift. Met hun step blokkeerden ze de deur, zodat de lift op het perron zou blijven.

Uithalen

Een HTM-chauffeur, op weg naar zijn tram, sprak de jongens erop aan dat de lift zo niet gebruikt kon worden en haalde de step weg. Dat was voor de jongste jongen aanleiding om uit te halen.

Behandeling

De twee broers stortten zich samen op de chauffeur. Maar liefst veertig seconden werd er geslagen en geschopt, waaronder tegen zijn hoofd. Volgens het Openbaar Ministerie was het geweld zo heftig dat de broertjes zich schuldig hebben gemaakt aan poging doodslag. Dit gebeurde ook nog eens in het openbaar, op een perron met omstanders die tussenbeide moesten komen.

Jeugddetentie van 9 maanden

De officier van justitie heeft gelet op de persoonlijke omstandigheden van beide verdachten behandeling geëist, plaatsing in een zorginstelling of begeleid wonen en een jeugddetentie van 9 maanden, waarvan 3 voorwaardelijk. Over twee weken doet de kinderrechter uitspraak.