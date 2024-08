Nederland geeft rood reisadvies voor Israël, aanval van Iran niet uit te sluiten

Vanaf 5 augustus 2024 is de kleurcode van het reisadvies voor heel Israël rood. Wat uw situatie ook is: reis er niet heen. Het is er te gevaarlijk. 'De Nederlandse ambassade kan u niet helpen als u in de problemen komt', zo meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag.

Oorlogsdreiging en regionale spanningen

Er wordt rekening gehouden met een aanval van Iran, of groepen die Iran steunen, op Israël. In heel Israël is er een verhoogde kans op raket- en drone-aanvallen en terroristische aanslagen. Niet alleen in de grensgebieden tussen Israël en Gaza, Israël en Libanon en op de Golanhoogten, maar ook op andere plekken in Israël is het risico van een aanval groot.

'Veiligheidssituatie is zeer onvoorspelbaar'

'Ook de vergeldingsacties en bedreigingen tussen Israël en Hezbollah nemen toe. De veiligheidssituatie is zeer onvoorspelbaar en kan elk moment verslechteren', aldus het ministerie.