Twee jongens aangehouden voor poging overval met geweld

Agenten hielden maandagmiddag, op heterdaad twee jongens van 16 en 13 jaar oud aan. Het tweetal had kort ervoren geprobeerd om een natuurcentrum in het Gijsbert van Andelpark te overvallen.

Gewapend met een op een vuurwapengelijken voorwerp en een bivakmuts drongen zij het natuurcentrum binnen. Het aanwezige personeel waarschuwde direct de politie en bracht het aanwezige publiek in veiligheid. De 16-jarige jongen kon direct worden aangehouden. De 13-jarige was gevlucht en waande zich veilig. Echter een foto van hem die werd gedeeld met de wijkagent verraadde zijn identiteit. Kort daarna werd hij door agenten van de TPE aangehouden. Door speurhonden en agenten is gezocht naar het wapen, dit is nog niet aangetroffen. Vandaag wordt verder gezocht met behulp van de Zeehaven politie. Beide Gorinchemse jongens zijn ingesloten voor verhoor. De recherche verricht nader onderzoek naar de juiste toedracht van dit incident.