Auto volledig uitgebrand op Molendijk-Noord in Schijndel

De brandweer moest in de nacht van maandag op dinsdag rond 04.30 uur uitrukken voor een autobrand op de Molendijk-Noord in Schijndel.

Automobiliste op tijd uit auto

Het voertuig stond bij aankomst van de spuitgasten al volledig in lichterlaaie, maar er zat niemand meer in het voertuig. De automobiliste wist het voertuig op tijd te verlaten en stond er naast. De brandweer doofde de immense vlammenzee die gepaard ging met flinke rookontwikkeling.

Berm ook in brand

Ook het gras in de berm vatte vlam. De Molendijk-Noord was tussen de Structuurweg en de Nieuwe Slender dicht voor overige verkeer. Een bergingsbedrijf is in kennis gesteld om het uitgebrande voertuig af te voeren. De oorzaak is vermoedelijk een technisch mankement.