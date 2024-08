‘Hardnekkig en van de buitencategorie’: OM eist gevangenisstraf voor stalken ex-partner

Ze stuurde onder meer een onophoudelijke baggerstroom aan e-mails, bekladde de woning (en plekken in de buurt) van haar ex-partner in Nijmegen met graffiti, trok een meterkast van de muur van diens huis en richtte meerdere vernielingen aan. Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk tegen een 32-jarige verdachte uit Nijmegen voor het langdurig en structureel belagen van haar slachtoffer. Het OM: “Het gaat hier om hardnekkige stalking van de buitencategorie.”

Enkele maanden nadat hun relatie op de klippen is gelopen, komt er in juni 2023 een eerste aangifte van belaging bij de politie binnen.

In de maanden erna komen meer aangiftes binnen, van brandstichting in een schuur (op 21 juli), vernieling van een auto (30 juli) en van een meterkast (op 1 augustus). Het slachtoffer heeft -omdat de situatie naar eigen zeggen dan al flink uit de hand is gelopen- camera’s aan zijn woning geplaatst, die bewijs leveren voor de brandstichting in de schuur en de vernieling van de meterkast. De verdachte beschadigt midden op de dag met een veiligheidshamer een auto, maar die blijkt niet van haar ex; daarin vergist ze zich dus. De eigenaar van het voertuig doet alsnog wel aangifte.

Ondanks meerdere aanhoudingen, gedragsaanwijzingen en (stop)gesprekken bij de politie weet de vrouw van geen ophouden. Ze stuurt, verspreid over een aantal maanden, vanaf verschillende e-mailadressen meer dan duizend berichten waarin ze hem structureel de huid vol scheldt: ze noemt haar ex consequent ‘narcist’ en ‘leugenaar’ en wenst hem dood.



Naast het mailbombardement ontvangt de man in die periode ook honderden anonieme telefoontjes per dag, worden zijn autobanden meermalen lek gestoken en (fiets)sloten dichtgelijmd.

Op schuren, elektriciteitshuisjes, ramen en brievenbussen plaatst verdachte op meerdere momenten graffititeksten met gelijke strekking als in de e-mails: ‘ga dood, leugenaar, narcist’, wordt onder meer aangetroffen. De verdachte laat ook –ongevraagd- voor honderden euro’s maaltijden en pakketjes bezorgen op het adres van haar ex. Het Openbaar Ministerie neemt zaken als deze hoog op: “De impact op het leven van aangever, alsook diens omgeving is, zoals we vandaag gehoord hebben, gigantisch.”

De officier van justitie overwoog, zo kwam vandaag tijdens de zitting in Zutphen naar voren, om onmiddellijke gevangenneming van verdachte te vorderen. Omwille van de veiligheid van het slachtoffer en de onrust in de buurt zou verdachte dan niet pas de gevangenisstraf hoeven te ondergaan na de uitspraak van de rechter (die over een paar weken is) of pas na een eventueel hoger beroep, maar direct na de zitting in hechtenis moeten. De officier zag uiteindelijk toch af van dat verzoek aan de rechtbank.

Het OM vandaag tijdens de motivering van de strafeis: “Het is echter wél moeilijk aan de samenleving uit te leggen dat een persoon die zich heeft gedragen zoals verdachte dat deed, helemaal niet de gevangenis in zal moeten. Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf draagt niet per se bij aan de speciale preventie, het voorkomen van herhaling van dit gedrag van verdachte in de toekomst. Toch vind ik dat, gezien de ernst van de feiten, in deze zaak passend en geboden.”

Ook vroeg het OM de rechter een contact- en locatieverbod op te leggen om de nodige bescherming aan het slachtoffer te bieden.