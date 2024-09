KNMI waarschuwt voor zware buien

Er is landinwaarts weinig wind. Aan de kust is de wind matig uit zuidelijke richtingen.

Vanmiddag is het half bewolkt en in de loop van de middag kunnen er enkele onweersbuien ontstaan. Later in de middag kunnen er vooral in de oostelijke helft stevige onweersbuien voorkomen met plaatselijk wateroverlast en mogelijk ook hagel. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 24°C langs de kust tot plaatselijk 30°C in het oosten. Er is weinig wind, maar bij buien kunnen windstoten voorkomen.

Vanavond is er kans op enkele onweersbuien, vooral in het noorden en oosten. Bij de buien kunnen windstoten tot 70 km/u voorkomen en plaatselijk valt veel regen in korte tijd met kans op wateroverlast. Er is weinig wind.