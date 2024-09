Nederland levert € 94,5 miljoen steun aan Oekraïne

Schade door Russische aanvallen

In Oekraïne staat de beschikbaarheid van energie onder grote druk door de aanhoudende aanvallen van Rusland. Russische luchtaanvallen richten veel schade aan, bijvoorbeeld aan gas- en stroomnetwerken. Dat heeft grote gevolgen voor de Oekraïense samenleving en economie. Met name in de winter is er meer energie nodig om te voorkomen dat mensen in de kou zitten. Daarom draagt Nederland bij met dit steunpakket, voor het herstellen en versterken van het Oekraïense energienet.