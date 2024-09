Tiener (16) vast voor deelname aan terroristische organisatie The Base

Drie mannen die in augustus zijn aangehouden worden verdacht van opruiing tot terrorisme. 'Ze zitten in voorlopige hechtenis', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

The Base

'Eén van hen, een jongen van 16, zit naast opruiing ook vast voor deelname aan een terroristische organisatie. Het gaat om The Base, een rechts-extremistische paramilitaire organisatie, die een internationale aanhang heeft', aldus het OM. The Base staat sinds januari van dit jaar op de nationale sanctielijst terrorisme en wordt sinds vorige maand in heel Europa aangeduid als terroristische organisatie.

Verdacht van opruiing tot terrorisme

De verdachten van 16, 19 en 26 jaar oud zijn op 20 augustus aangehouden door de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) in de gemeente Bergeijk, Hengelo en Veenendaal. Het OM vermoedt dat ze aanhanger zijn van het accelerationistische gedachtegoed, dat is een stroming binnen het rechtsextremisme. Volgens het OM hebben ze in chatgroepen anderen aangezet om onder meer terroristische misdrijven te plegen, en daarmee worden ze verdacht van opruiing tot terrorisme.

30 dagen vast

Op dinsdag 3 september 2024 zijn de verdachten verschenen voor een raadkamer, waar besloten is dat alle drie verdachten 30 dagen vast blijven zitten. De zaak van de minderjarige verdachte wordt behandeld volgens het jeugdstrafrecht.