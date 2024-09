Man (84) moet cel in voor oplichten 6 slachtoffers voor totaal ruim 500.000,- euro

Uitvinding

De man zei tegen drie slachtoffers dat hij geld nodig had voor het ontwikkelen van een uitvinding. Tegen de andere drie slachtoffers deed hij zich voor als tussenpersoon van buitenlandse banken', aldus de rechtbank. Hij krijgt een celstraf opgelegd van 18 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk.

Oplichting

De verdachte vertelde aan drie slachtoffers dat hij bezig was met het ontwikkelen van een uitvinding waarmee heel veel geld kon worden verdiend. Voor de ontwikkeling van die uitvinding had hij eerst geld nodig. De verdachte kon naar eigen zeggen tien miljoen Amerikaanse dollar lenen maar daarvoor moest hij eerst een kredietverzekering afsluiten. Hij vroeg de slachtoffers om daarvoor aan hem geld beschikbaar te stellen. Het geleende bedrag zouden zij op korte termijn dubbel terugkrijgen.

Geld doorgeboekt naar buitenlandse bankrekeningen

Maar nadat het geld aan hem was overgemaakt, wendde de verdachte het geld voor andere doeleinden aan. Veelal werd het geld doorgeboekt naar buitenlandse bankrekeningnummers. Tot op heden is onduidelijk gebleven van wie die bankrekeningnummers waren. Twee van deze drie slachtoffers heeft de verdachte daarna bewogen nog meer geld aan hem te lenen met smoesjes als dat het geld niet op het goede bankrekeningnummer was geboekt.

'Tussenpersoon'

Bij de drie andere slachtoffers deed de verdachte zich voor als een tussenpersoon van buitenlandse banken nadat een ander aan de slachtoffers een aanbod tot een lening had gedaan. Nadat de slachtoffers hadden aangegeven dat zij een lening wilden bij deze banken – die later na onderzoek niet bleken te bestaan – heeft de verdachte deze slachtoffers in strijd met de waarheid voorgehouden dat zij nog kosten moesten betalen om bij hun geleende geldbedrag te kunnen komen. De slachtoffers hebben deze bedragen betaald, maar hebben nooit over hun geleende bedrag kunnen beschikken.

Vervalste documenten op laptop verdachte

Tijdens de doorzoeking in de woning van de verdachte zijn in zijn laptop talloze documenten gevonden die vervalst zijn. Daarnaast zijn er spullen aangetroffen, zoals stempels en logo’s waarmee de verdachte kennelijk zelf documenten heeft vervalst.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat de verdachte schuldig is aan zes gevallen van oplichting. De rechtbank vindt dit zeer kwalijk. Niet alleen heeft hij misbruik gemaakt van het vertrouwen van de slachtoffers, ook zijn zij financieel gedupeerd. Daardoor is hun vertrouwen in de medemens aangetast en hebben zij veel zorgen en stress gehad vanwege de vraag of zij hun geld nog terug zouden zien. Ook heeft de verdachte met zijn gedragingen zijn eigen gezin financiële en emotionele schade aangericht. Zo heeft zijn dochter verklaard dat zij door haar vader is geconfronteerd met schuldeisers van haar vader die door middel van intimidatie hebben geprobeerd hun geld terug te krijgen.

Hoge leeftijd

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank rekening met de persoon van de verdachte en zijn hoge leeftijd. Hij is op dit moment 84 jaar oud en wordt dagelijks verzorgd. Een enkele keer krijgt hij bezoek. De verdachte heeft verder verklaard dat zijn gezondheid te wensen overlaat. Verder staat de verdachte onder bewindvoering en is het voor hem daarom nu niet meer mogelijk zich bezig te houden met geldzaken.

Schadevergoedingen

Naast de deels voorwaardelijke celstraf, beslist de rechtbank dat de verdachte de slachtoffers ook schadevergoedingen moet betalen. De bedragen variëren van 1.630 euro tot 162.080 euro.