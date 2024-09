Jeugddetentie voor schop tegen hoofd van mannen vanwege hun geaardheid

De jongste verdachte sprak op de terugweg van een avondje stappen aan het Stratumseind in Eindhoven twee mannen aan op straat. Op enig moment schopte hij één van de mannen van achteren met gestrekt been tegen het hoofd. De ander schoot zijn partner, die na de trap bewusteloos op de grond lag, te hulp, maar kreeg toen ook een trap tegen zijn hoofd van de verdachte.

De 20-jarige Eindhovenaar was bij het incident aanwezig, maar ontkent stellig geweld te hebben gebruikt. Ook zijn vriend geeft aan dat alleen hij heeft geschopt. Dit komt overeen met wat de rechtbank kan waarnemen op camerabeelden. Er is niet te zien dat de oudste verdachte een bijdrage leverde aan het geweld. Hij wordt daarom vrijgesproken.

Aanleiding

Over de aanleiding van het geweld lopen de visies uiteen. Volgens de slachtoffers vroeg de verdachte vanuit het niets waar zij die avond waren geweest. Nadat ze vertelden dat ze naar een homobar waren geweest, zou de verdachte hebben gevraagd of zij homo zijn. Op het moment dat één van de mannen dit bevestigde, zou de verdachte direct een schop tegen het hoofd hebben uitgedeeld.

De verdachte ontkent dat er sprake is van geweld vanwege de geaardheid van de mannen. Hij stelt om een sigaret te hebben gevraagd en zou toen genegeerd zijn. Daardoor raakte hij geïrriteerd. Toen de verdachte het woord “homo” hoorde, dacht hij dat hij werd uitgescholden en daarom deelde hij de eerste trap uit.

De rechtbank gelooft dit verhaal van de verdachte niet. Op camerabeelden is namelijk te zien dat hij in gesprek is met de mannen en dus niet wordt genegeerd. Ook een getuige bevestigt de verklaring van de slachtoffers. De rechtbank gaat er daarom van uit dat de aanleiding van het geweld gerelateerd is aan de homoseksualiteit van de slachtoffers. Zij werden, uit alle mensen die op dat moment op straat waren, gericht aangesproken en aangepakt, enkel en alleen omdat zij homo zijn. Dat rekent de rechtbank de verdachte zwaar aan.

Het is uiterst verwerpelijk om geweld te gebruiken tegen anderen vanwege hun afkomst, godsdienst of seksuele geaardheid. In Nederland moet iedereen zich veilig kunnen voelen.

Extra leed en verdriet

Het leven voor de slachtoffers is door dit incident voor altijd veranderd. Zowel lichamelijk als geestelijk had de mishandeling een grote impact. Daarnaast vindt de rechtbank het stuitend dat de verdachte zelf om een mediationgesprek verzocht, maar deze afspraak een dag van tevoren heeft afgezegd. Alleen omdat hij de consequenties niet onder ogen wil komen. Het toeleven naar een dergelijk gesprek was voor de slachtoffers enorm stressvol en de afzegging zorgde voor extra leed en verdriet.

Alles bij elkaar vindt de rechtbank vier maanden jeugddetentie, waarvan twee maanden voorwaardelijk, op zijn plaats. Ook moet de verdachte meewerken aan begeleiding die onder andere gericht is op het herkennen van denkfouten en het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen gedragskeuzes. Verder krijgt hij een meldplicht bij de jeugdreclassering en moet hij meewerken aan dagbesteding.

De verdachte moet de slachtoffers schadevergoedingen betalen van in totaal ruim 13.500 euro.