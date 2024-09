Extinction Rebellion demonstreert bij Rijksmuseum

Rond de zestig demonstranten van Extinction Rebellion (XR) hebben zaterdagochtend de voetgangers- en fietstunnel onder het Rijksmuseum in Amsterdam geblokkeerd. De actievoerders voeren hiermee actie tegen de ING Bank die hoofdsponsor is van het museum.

De demonstranten zijn volledig in het geel gekleed en hebben zich aan de toegangsdeuren vastgeketend. Hierdoor kunnen er geen bezoekers het Rijksmuseum in. XR wil dat het Rijksmuseum de banden met de ING verbreekt.

Een woordvoerder van het Rijksmuseum laat aan AT5 weten: ‘Het Rijksmuseum is een plek waar mensen komen voor kunst en geschiedenis. Veiligheid van bezoekers, medewerkers en collectie staat voorop. Elke actie die dit in gevaar brengt, is onacceptabel.’ Toeristen zeggen de actie te begrijpen, maar hebben er minder begrip voor dat het museum doelwit is.