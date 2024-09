Drukke spitsen op komst door herfstachtig weer

Het is deze week ronduit herfstachtig in het land. De temperatuur levert flink in en dagelijks trekken buien of regengebieden over het land. Deze maandagavondspits kan het al wat drukker zijn dan gebruikelijk door enkele stevige buien die over het land trekken. Dinsdag wordt nog veel meer regen verwacht in combinatie met een stevige wind tijdens de avondspits. Ook de dagen daarna valt tijdens de spitsen vaak regen.

Deze maandag begint op veel plaatsen nog droog met een mix van wolken en zon, alleen in de zuidelijke helft komen regionaal al enkele buien voor. Gedurende de dag komen steeds meer buien tot ontwikkeling die van west naar oost over het land trekken. De temperatuur valt met 19 tot 21 graden ook een stuk lager uit dan afgelopen weekend, maar echt koud is dat zeker niet. Het zijn juist zeer gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar.

Tijdens de avondspits kunnen regionaal enkele stevige buien vallen. Lokaal kan hierbij ook onweer voorkomen. Van plaats tot plaats zijn de verschillen echter erg groot. Het kan zo zijn dat het op de A2 tijdelijk met bakken uit de lucht komt terwijl het even verderop op de A27 gewoon droog is.

Dinsdag drukke avondspits

Dinsdag moeten we rekening houden met een ronduit herfstachtig weerbeeld. De dag begint nog droog met af en toe wat ruimte voor de zon. In de loop van de dag overheerst overal de bewolking en gedurende de middag trekt een grootschalig regengebied het land binnen. Voorafgaand aan dit regengebied neemt de zuidwestenwind bovendien flink in kracht toe.

Tijdens de avondspits regent het op veel plekken in het land gestaag door. Vooral in de Randstad kan het flink doorplenzen en dat zal ongetwijfeld extra vertraging oplopen. Bovendien zijn in de westelijke kustgebieden ook windstoten mogelijk tot circa 70 km/uur. Gedurende de avond trekt het regengebied verder richting het oosten. Pas in de nacht naar woensdag verlaat het regengebied ons land via het oosten.

Ook woensdag en donderdag kan het tijdens de spitsen flink regenen. Het zal dan voornamelijk om buien gaan en de meeste lijken weggelegd te zijn voor de kustgebieden. Hier kan mogelijk ook wat onweer bij voorkomen.

De jas kan weer aan!

Voor de mensen die elke dag met de fiets naar werk of school gaan kunnen naast het regenpak ook weer wat dikkere kleren uit de kast halen. De temperatuur levert de komende dagen namelijk flink in. Dinsdag wordt het niet veel warmer dan een graad of 18, maar tijdens perioden met regen is het enkele graden minder warm. Woensdag en donderdag wordt het zelfs niet veel warmer dan een graad of 14 op veel plaatsen.

Ook de nachten verlopen een stuk frisser. In de nacht naar donderdag en vrijdag kan het lokaal afkoelen naar 5 of 6 graden in het binnenland. Vooral in de ochtend kan het op de fiets dan toch echt koud aanvoelen. Zeker omdat we deze temperaturen na de zomermaanden nog niet gewend zijn.