Apotheken houden stakingen op vrijdag de 13e

'Landelijke stakingen niet uitgesloten'

'De cao-onderhandelingen zijn vastgelopen en de werkgeversorganisatie wil geen concessies doen. Afgelopen maandag werd het werk al neergelegd in tien apotheken in onder meer Katwijk en Rijnsburg nadat werkgevers niet onder de indruk leken van de eerdere stiptheidsacties. Vakbonden FNV en CNV zijn heel helder: De acties gaan door totdat de werkgevers met een acceptabel bod komen. De vakbonden sluiten daarbij een landelijke staking niet uit', aldus de vakbonden.

Fatsoenlijk loon

Ralph Smeets, bestuurder FNV Handel: ‘Apotheekmedewerkers hebben een grote verantwoordelijkheid als het gaat om het verstrekken van medicijnen en het geven van advies. Dat moet fatsoenlijk betaald worden. Het is absurd dat er apotheekmedewerkers zijn die maar net iets meer dan het minimumloon verdienen.’

'Daar kunnen we niet op wachten'

Albert Spieseke bestuurder CNV: 'Werkgevers zeggen hun medewerkers in de apotheken een goede cao te gunnen, maar dat het geld daarvoor eerst van de overheid en verzekeraars moet komen. Daar kunnen we niet op wachten, die goede cao moet er nú komen.’ Smeets vult aan: ‘De overheid moet wel duidelijkheid gaan geven over hoeveel geld er blijft liggen bij de zorgverzekeraars en werkgevers. Want dat het geld nu niet terechtkomt bij de werknemers is wel duidelijk.’

Ultimatum verlopen

Op 30 augustus verliep het ultimatum dat vakbonden FNV en CNV de werkgevers hadden gesteld. Daarop hebben de bonden de afgelopen tijd stiptheidsacties gevoerd, waarbij alleen gewerkt werd binnen de formele uren. Dus niet, zoals nu vaak gebeurt: eerder beginnen, overwerken en geen pauzes nemen omdat het te druk is.

Waarborgen veiligheid

Om de veiligheid voor klanten te waarborgen zijn er met werkgevers afspraken gemaakt zodat de acties op een verantwoorde en veilige wijze verlopen.