Politie schiet bij incident met hond in Assen, dier overleden

De politie heeft woensdag geschoten op een hond die in gevecht was met een kat. Het incident gebeurde aan de Prins Bernhardstraat in Assen. De hond is overleden.

Agenten zijn omstreeks 13:45 uur op weg naar een andere melding wanneer zij worden gewenkt door omstanders. In de Prins Bernhardstraat zijn een hond en een kat met elkaar in gevecht. De hond had de kat vast in diens bek en het lukte omstanders en agenten niet om de hond te laten stoppen. Om de situatie onder controle te krijgen is door de politie het stroomstootwapen gebruikt. Dit had niet het gewenste effect. Uit oogpunt voor veiligheid van de agenten en omstanders, is besloten om te schieten. Het dier is dodelijk getroffen.