Politie onderzoekt brandstichting bromfietsen in Bergen op Zoom

De Hazelnoot

In de nacht van zaterdag op zondag kort voor 01.00 uur bleek een bromfiets in brand te hebben gestaan op de Hazelnoot. Ook een boom raakte beschadigd. De brandweer bluste het vuur.

Kardinaal de Jonglaan

Rond 04.30 uur bleek op de Kardinaal de Jonglaan een bromfiets in brand te staan. Even verderop stond nog een uitgebrande bromfiets. Brandweerlieden gaven bij de politiemedewerkers aan dat ze die eerder die nacht al hadden geblust.

Burgemeester Blomlaan

Kort voor 05.30 uur stond op de Burgemeester Blomlaan een bromfiets in brand.

Aangifte doen

'De politie is een onderzoek gestart naar de brandstichtingen en roept daarbij de hulp in. Heeft u informatie of beschikt u over camerabeelden waarop iets verdachts te zien is? Meld ons dit dan alstublieft', aldus de politie. Dat kan via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, deel uw informatie dan via Meld Misdaad Anoniem.