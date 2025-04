Petitie met ruim 60.000 handtekeningen behoud NTR overhandigd aan Tweede Kamerleden

Vanmorgen is in Den Haag de petitie voor het behoud van de NTR en haar programma’s officieel overhandigd aan diverse Tweede Kamerleden, onder wie Mohammed Mohandis (GroenLinks-PvdA), die samen met Claire Martens-America (VVD) een motie heeft opgesteld die de NTR-programmering moet behouden voor het publieke omroepbestel. Dit meldt de NTR maandag.

Debat nieuwe omroepstelsel

De overhandiging vond plaats voorafgaand aan het debat over de plannen voor het nieuwe omroepbestel. De actie trok meer dan 100 medewerkers, makers en presentatoren van de NTR, die samen hun stem lieten horen voorafgaand aan het mediadebat in de Tweede Kamer.

Meer dan 60.000 handtekeningen

De petitie, die in slechts een week tijd al meer dan 60.000 keer is ondertekend, onderstreept de brede publieke steun voor de onafhankelijke rol van de NTR binnen het publieke bestel. Ook in de media kwam die steun tot uiting in diverse opiniestukken en andere publicaties.

'Overweldigende steun'

"Het was bijzonder om vandaag met zoveel collega’s in Den Haag te staan. Allemaal verenigd door dezelfde boodschap: behoud de NTR met haar programma’s. De overweldigende steun uit het land laat zien dat wij als onafhankelijke publieke omroep van grote waarde zijn. Nu is het aan de politiek om te laten zien dat zij dat ook vinden", aldus Lucas Goes, directeur NTR.

'Al dan niet samen met NOS'

De omroep roept de politiek dan ook op om haar unieke, ongebonden positie binnen het publieke bestel te waarborgen al dan niet samen met de NOS in een onafhankelijk taakomroephuis.