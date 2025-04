Nederlandse militairen aan de slag in Tsjaad

Den Haag

Defensie neemt deel aan een trainingsmissie in het gedeeltelijk in de Sahel liggende Tsjaad. In het Afrikaanse land leiden 8 militairen vanaf vandaag tot en met juli trainers op. Die leiden op hun beurt Afrikaanse infanteristen op om deel te nemen aan missies van de Afrikaanse Unie en van de Verenigde Naties.