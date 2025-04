Verdachte aangehouden na steekincident aan de Oldegaarde

De politie heeft in de nacht van maandag 14 april op dinsdag 15 april een verdachte aangehouden na een steekincident. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd.

In de nacht van maandag op dinsdag rond half één kreeg de politie een melding binnen van een steekincident bij de portiek van een appartementencomplex aan de Oldegaarde. Op locatie troffen agenten een zwaargewonde man aan die naar het ziekenhuis werd vervoerd. De verdachte sloeg op de vlucht, maar kon door snel opsporingswerk later die nacht aangehouden worden. Dat gebeurde in een auto bij een pompstation langs de A29. Het gaat om een 41-jarige man uit Rotterdam. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident.