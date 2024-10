Twee mannen omgekomen bij ongeval A50, kluis gevonden naast gecrashte auto

2 mannen overleden

Twee mannen van 21 jaar, beiden uit Utrecht, kwamen hierbij om het leven. Een derde inzittende, een man van 25 jaar uit Oss, werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De drie personen zijn mogelijk betrokken bij een misdrijf.

Kluis naast gecrashte auto

'Ook de betrokkenheid van de inzittenden bij een mogelijk misdrijf wordt nog onderzocht. Bij de auto is namelijk een kluis aangetroffen die vermoedelijk is weggenomen bij een inbraak in Vaassen. We kunnen op dit moment niet op de details van dat onderzoek ingaan', aldus de politie.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Onderzoeken als deze nemen doorgaans veel tijd in beslag. Dat is omdat het zorgvuldig moet gebeuren en het maar één keer goed gedaan kan worden. De politie draagt de bevindingen van dit onderzoek over aan het Openbaar Ministerie.

Burgernetmelding voor mogelijk vierde inzittende

Donderdagochtend heeft de politie via Burgernet aan mensen gevraagd om uit te kijken naar een persoon. Mogelijk is deze persoon ook een slachtoffer van het ongeval en was hij de vierde inzittende. Hij is nog niet gevonden.