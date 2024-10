Cel en tbs voor drie broers na geweldsexplosie op Stratumseind

De broers kregen in september 2023 na het uitgaan op straat ruzie met het slachtoffer. Op camerabeelden is te zien dat zij het slachtoffer meer dan twintig keer tegen het hoofd schopten. De 21-jarige verdachte sprong op enig moment zelfs met beide voeten op zijn hoofd. De broers gingen er vandoor toen de politie arriveerde en lieten het slachtoffer op straat achter.

De beelden van het incident zijn schokkend. De broers gebruikten fors geweld en het is een wonder dat het slachtoffer er met slechts een hersenschudding vanaf kwam. De rechtbank houdt bij het bepalen van de straffen ook rekening met de impact van het incident op het slachtoffer. Daarnaast waren er omstanders ongewild getuige van de geweldsexplosie. Ook op hen maakte dit grote indruk.

Maximale taakstraf en eerdere celstraf

De 21-jarige verdachte krijgt een zwaardere straf dan zijn broers, omdat hij een groter aandeel had in het geheel. Hij was de initiator van het geweld en degene die met beide voeten op het hoofd van het slachtoffer sprong. Ook werd hij eerder veroordeeld voor geweldsdelicten, en liep hij in de proeftijd van een veroordeling voor een poging tot doodslag. Van die zaak moet hij de eerder opgelegde vijf maanden voorwaardelijke jeugddetentie alsnog gaan uitzitten.

In de huidige zaak krijgt hij 16 maanden cel en tbs met voorwaarden. Hij moet onder meer meewerken aan reclasseringstoezicht, zich laten opnemen in een zorginstelling en meewerken aan een ambulante behandeling.

De andere broers krijgen ieder de maximale taakstraf en een gevangenisstraf van 12 maanden voorwaardelijk voor hun aandeel. De rechtbank ziet dat hun aandeel kleiner is dan dat van hun broer en zij zijn beiden nog nooit eerder veroordeeld. Deze twee broers hebben erg veel spijt van hun handelen en de rechtbank gaat ervan uit dat het in hun geval gaat om een eenmalige misstap.