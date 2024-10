Woensdag staken medewerkers van 106 apotheken voor beter salaris

Estafettestaking

'Apotheekmedewerkers voeren al vijf weken een estafettestaking voor een goede cao. Vakbonden FNV en CNV dreigen met een landelijke staking als er niet snel goede afspraken over werkdruk en een beter salaris worden gemaakt. Vanuit de werkgevers blijft het ijselijk stil', aldus de vakbonden

'Armetierig bod van 2 procent'

FNV-bestuurder Ralph Smeets: ‘Het water staat de mensen aan de lippen. De lonen zijn laag, de werkdruk is torenhoog en de werkomstandigheden worden steeds zwaarder. Toch komen de werkgevers niet verder dan een armetierig bod van 2% loonsverhoging, flink minder dus dan de inflatie. Daarover zijn de werknemers terecht boos. Ze staken voor het eerst in de geschiedenis, ondertussen al meer dan een maand lang, maar hun werkgevers geven nog steeds niet thuis.’

Eerlijke beloning

‘Deze medewerkers voelen zich totaal niet serieus genomen,’ zegt CNV-bestuurder Albert Spieseke. ‘Jarenlang zetten ze zich met hart en ziel in voor hun patiënten. Voor het geld hoeven ze het niet te doen, want als ze in de supermarkt gaan vakkenvullen krijgen ze ongeveer hetzelfde salaris, en een stuk minder stress. Nu vragen ze voor het eerst om een eerlijke beloning, en krijgen ze een nul op het rekest. De apotheken tonen zich hiermee geen goede werkgevers.’

Landelijke staking

Smeets en Spieseke: ‘Elk overleg is het weer hetzelfde riedeltje. De werkgevers zeggen dat ze geen geld hebben voor goede arbeidsvoorwaarden. Zij wijzen naar de zorgverzekeraars en de overheid. Die zeggen dat ze al genoeg betalen, en wijzen weer naar de werkgevers. Daar zijn we ondertussen helemaal klaar mee.’ De onderhandelaars roepen de werkgevers op tot daden. ‘Het is de hoogste tijd dat de werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen. Anders kunnen we echt niet anders dan landelijk te gaan staken.’

Stakingen

In de intussen vijf weken durende staking hebben meer dan duizend werknemers van honderden apotheken uit Drenthe, Friesland, Groningen, Zuid-Holland, Utrecht en Limburg inmiddels het werk neergelegd. Woensdag komt daar dus Noord-Holland bij.