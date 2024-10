Fietser (14) uit Maassluis overleden na aanrijding vrachtwagen

In Maassluis is donderdag iets voor 08.00 uur bij een aanrijding tussen een fietser en een vrachtwagen op de Dr. Jan Schoutenstraat een 14-jarige jongen om het leven gekomen. Dit meldt de politie donderdag.

Rotonde

'Toen de vrachtwagen de rotonde verliet, is de fietser onder de vrachtwagen terecht gekomen. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar helaas is het slachtoffer ter plaatse overleden', aldus de politie.

'Chauffeur mogelijk onder invloed van verdovende middelen'

De vrachtwagenchauffeur is een 23-jarige man uit Enschede. Hij is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een ongeval met dodelijke afloop waarbij hij mogelijk onder invloed was van verdovende middelen. Er wordt door de politie onderzoek gedaan naar hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.