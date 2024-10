Geldboete van 450,- euro als 2e kamerlid Van Houwelingen binnen jaar nieuw strafbaar feit begaat

Voorwaardelijke geldboete 450,- euro

'Met deze tweet heeft de verdachte aangezet tot onverdraagzaamheid. De verdachte heeft de tweet na plaatsing zelf verwijderd. De rechtbank legt hem een voorwaardelijk geldboete op van 450 euro', zo meldt de rechtbank.

Tweet

Het ministerie van VWS plaatste op 23 september 2022 een foto op Twitter (nu X) waarop te zien is dat toenmalig minister Kuipers in het bijzijn van toenmalig minister Van Gennip een vlag hijst van de Sustainable Development Goals (SDG). De verdachte plaatste een dag later een tweet waarop links diezelfde foto te zien is en rechts een bewerking daarvan. De bewerking bestaat uit een vervanging van de vlag van de SDG door een nazivlag. Boven de tweet staat de tekst 'De façade en de werkelijkheid: #SDGs'. Kort na plaatsing gaf de verdachte op Twitter zelf aan dat hij de ministers niet in verband wilde brengen met het naziregime. Ook verwijderde hij de tweet. De verdachte wilde met zijn tweet naar eigen zeggen waarschuwen voor de SDG.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat de tweet een duidelijke verbinding oproept tussen deze twee toenmalige bewindspersonen en het naziregime van de Tweede Wereldoorlog - een regime dat verantwoordelijk is voor onder meer de moord op ruim zes miljoen Europese Joden. De verdachte heeft de ministers aldus bij het publiek in een kwaad daglicht gesteld en hun eer en goede naam aangetast. De tweet is dan ook op zichzelf beledigend.

Context

Het beledigende karakter van de tweet wordt verder versterkt door de context waarin de verdachte deze plaatste. Dit gebeurde immers nadat er kritische en felle berichten op Twitter waren gezet in reactie op de originele foto. In deze berichten worden de ministers onder meer uitgemaakt voor 'Nazi 2.0', 'WEF-hoer' en 'nazirat'. De verdachte is uiteraard niet verantwoordelijk voor deze berichten, maar deze vormen wel de context waarin hij zijn tweet heeft geplaatst en hebben als zodanig een versterkende werking op het beledigende karakter van de tweet. Dat de verdachte kritiek op de SDG-doelen wilde uiten, doet niets af aan de associatie die de tweet duidelijk oproept. De verdachte aanvaardde bewust de kans dat de tweet zo zou worden opgevat dat twee bewindspersonen aanhangers van het naziregime zijn.

Verantwoordelijkheid politicus

In een democratische rechtsstaat is het uiterst belangrijk dat politici kritiek kunnen uiten, bijvoorbeeld op de SDG. Tegelijkertijd dragen politici een verantwoordelijkheid om te voorkomen dat uitingen worden verspreid die aanzetten tot onverdraagzaamheid. De rechtbank oordeelt dat de verdachte die verantwoordelijkheid niet heeft genomen. De tweet is onnodig grievend. De verdachte had immers legio andere mogelijkheden om het door hem gewenste debat over SDG te voeren.

Proeftijd van 1 jaar

Het Openbaar Ministerie had een onvoorwaardelijk geldboete van 450 euro geëist. De rechtbank legt die geldboete in geheel voorwaardelijke vorm op. De rechtbank vindt een voorwaardelijke geldboete passend en geboden omdat de verdachte zelf de tweet heeft verwijderd en aangaf dat hij de ministers niet in verband wilde brengen met het naziregime. Daarbij geldt een proeftijd van één jaar. Dat betekent dat de verdachte de geldboete pas moet betalen als hij zich binnen dat jaar schuldig maakt aan een nieuw strafbaar feit.