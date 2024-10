NVWA betrapt verkopers illegale vapes tijdens festival

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft tijdens het Amsterdam Dance Event 5 straatverkopers van illegale smaakjesvapes betrapt. Inspecteurs van de NVWA voerden samen met de Douane en de politie controles uit in de buurt van verschillende festivallocaties in Amsterdam. De verkoop van vapes met zoete smaakjes is sinds 1 januari van dit jaar verboden. De NVWA maakt tegen de straatverkopers een rapport van bevindingen op. Zo’n rapport leidt meestal tot een boete van minimaal 450 euro tot maximaal 2.250 euro.

Nadat de NVWA signalen kreeg over straatverkoop van vapes in de buurt van festivals, hebben inspecteurs deze zomer ook al controles uitgevoerd rondom een aantal festivals. Bij 2 festivals betrapten zij in totaal 3 verkopers. Ook zij kunnen rekenen op een boete.

Handhaving smaakjesverbod

Sinds het invoeren van het zogeheten smaakjesverbod handhaaft de NVWA tegen de verkoop van vapes met een andere smaak dan tabak. Begonnen is bij importeurs, omdat daar de grootste impact te maken is. In de eerste 9 maanden van dit jaar heeft de NVWA bij 8 importeurs voorkomen dat in totaal ruim 3,5 miljoen vapes op de Nederlandse markt kwamen. Deze importeurs krijgen een boete. Ook is bij deze bedrijven een last onder dwangsom opgelegd om ervoor te zorgen dat ze zo’n 1,2 miljoen vapes terughaalden. Daarnaast moet de last onder dwangsom voorkomen dat de bedrijven alsnog vapes met een smaakje op de Nederlandse markt brengen. De hoogte van een dwangsom wordt per situatie bepaald en kan oplopen tot honderdduizenden euro's.

Dit jaar heeft de NVWA tot en met september ook 878 inspecties bij winkels uitgevoerd. De meeste supermarkten, tabaksspeciaalzaken, bel- en souvenirwinkels etc. houden zich aan het verkoopverbod. Maar ongeveer 1 op de 5 niet. Bij 173 verkooppunten constateerden inspecteurs een overtreding. Hiervoor legt de NVWA een boete van 450 euro per merkvariant op, met een maximum van 2.250 euro. Bij herhaling kan de boete flink oplopen tot maximaal 22.500 euro.

Alternatieve manieren

De NVWA ziet dat verkopers sinds de invoering van het smaakjesverbod en het online verkoopverbod voor o.a. vapes alternatieve manieren zoeken om toch vapes met een zoet smaakje te verkopen. Bijvoorbeeld via social media en verkoopplatforms. De NVWA houdt hier toezicht op. Van januari tot en met september heeft de NVWA 1394 online berichten laten verwijderen, omdat daarin vapes met een smaakje werden aangeboden. De NVWA is met de platforms in gesprek om ze zelf proactief advertenties voor verboden producten te laten verwijderen.