Doeroecoeli geboren in DierenPark Amersfoort

Er is een doeroecoeli-jong geboren in DierenPark Amersfoort. Het gaat goed met het pasgeboren nachtaapje. Het jong drinkt goed en groeit hard. “Binnenkort zal het jong zelf op onderzoek uitgaan, maar voorlopig is het pasgeboren dier op de rug van de vader te vinden”, vertelt Manager Dier Willem Verdonck. Het geslacht is nog niet bekend.

Bijzonder aan de doeroecoeli is dat de zorg voor de jongen grotendeels door het mannetje wordt uitgevoerd, zodat het vrouwtje haar energie kan bewaren voor het voeden. “De vader draagt het jong de eerste maanden op de rug”, vertelt Willem. Over een paar maanden gaat het jonge dier steeds vaker zelf op onderzoek uit. Tijdens een eerste medische controle stellen de dierverzorgers het geslacht van het jong vast. “Doeroecoeli’s leven in koppels en blijven hun leven lang bij elkaar. Elke ochtend plast het mannetje over zijn vrouwtje heen. Hiermee geeft hij aan andere mannetjes aan dat zij bij hem hoort.”

In de natuur komen doeroecoeli’s voor in tropische regenwouden in Centraal- en Zuid-Amerika. Deze nachtdieren zijn te herkennen aan hun uilachtige gezicht en grote, ronde ogen. Daarom worden deze nachtaapjes ook wel ‘uil-aapjes’ genoemd. Willem: “Het jong is relatief groot in vergelijking met de ouders.” Met de komst van het jong zijn er nu zes doeroecoeli’s te bewonderen in De Nacht van DierenPark Amersfoort.