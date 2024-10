Politie controleert op internationale actiedag met succes voertuigen op verborgen ruimtes

Een vuurwapen, honderden kilo’s harddrugs en grote sommen geld. Dat is wat woensdag onder meer is gevonden in verborgen ruimtes in voertuigen tijdens een gezamenlijke actiedag in verschillende Europese landen. Dit meldt de politie woensdag

Succesvolle internationale actiedag naar verborgen ruimtes in Europa

Op donderdag 24 oktober was er in meerdere landen in Europa tegelijkertijd een actie naar verborgen ruimtes. De actie werd georganiseerd onder de vlag van EMPACT en ondersteund door Europol. In Den Haag zaten vertegenwoordigers van verschillende landen bij elkaar om kennis naar verborgen ruimtes direct met elkaar te delen.

Europese wegen

Op datzelfde moment werden auto’s langs de Europese wegen onderzocht op verborgen ruimtes en automobilisten bevraagd. In Nederland waren acties op diverse snelwegen door het hele land. Deze werden gehouden door de eenheid Landelijke Expertise en Operaties, verschillende regionale politiekorpsen, de douane en de Koninklijke Marechaussee.

Opbrengst

Er werden in Nederland onder meer een vuurwapen, 110 kilo cocaïne en ruim 23.000 euro gevonden. In een vrachtwagen stuitten de douane en de Koninklijke Marechaussee op zakken met 100 kilo ketamine. De zakken waren verstopt aan de onderkant van de vrachtwagen. Ook motorscooters werden gecontroleerd en ook daarin werd een verborgen ruimte gevonden (zie foto).

Drugs en cash

In Duitsland was de opbrengst 90.000 euro en in Luxemburg werd een grote hoeveelheid cocaïne aangetroffen in een verborgen ruimte. Ook de collega’s in Frankrijk, Bulgarije en Turkije vonden verborgen ruimtes met daarin harddrugs en grote sommen geld.

Samenwerking

De kracht van deze internationale actie zit hem in de samenwerking tussen de verschillende landen. “Het is mooi om op deze manier onze kennis en kunde met elkaar te delen. Vanuit één Europa als één team tegen criminaliteit”, aldus Peter van Pelt, als operationeel specialist betrokken bij de actie.

EMPACT

EMPACT staat voor: European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats. Binnen EMPACT werken EU-lidstaten, maar ook landen van buiten de Europese Unie, structureel samen in de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. De projecten hebben als doel de operationele samenwerking te ondersteunen en staan daarmee ten dienste van opsporing. EMPACT versterkt de multidisciplinaire samenwerking binnen de EU.