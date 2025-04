Statiegeldregeling werkt goed, hier en daar aanpassingen nodig

Den Haag

De statiegeldregeling is een succes. Flessen en blikjes worden steeds minder gevonden in het zwerfafval: er is een daling te zien van 70 procent. Dat blijkt uit de evaluatie van de statiegeldwetgeving die staatssecretaris Chris Jansen (OV en Milieu) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat het wettelijk kader nog beter kan.