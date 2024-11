CNV wil verder herstel van koopkracht in nieuwe cao Bouw en Infra

Wat CNV betreft vormt verder herstel van de koopkracht een belangrijk gespreksonderwerp voor de nieuwe cao Bouw en Infra. De onderhandelingen daarover beginnen donderdag 31 oktober. ‘Inmiddels is het tijd voor een stukje koopkrachtverbetering’, zegt Gijs Lokhorst van CNV. ‘Maar ook zelfmoordpreventie willen we voor het eerst nadrukkelijk op de cao-agenda zetten. Werkgevers kunnen hier namelijk een belangrijke rol in spelen.’

De huidige cao voor de ongeveer 120.000 werknemers in de bouw- en infrasector loopt tot en met 31 december en moet dus worden vernieuwd. De eerste onderhandelingsronde is vandaag. ‘De afgelopen periode hebben we uitgevraagd wat de verwachtingen van de medewerkers zijn over hun nieuwe cao’, zegt Lokhorst. ‘Hoewel steeds minder werknemers moeite hebben met rondkomen, ook door de flinke loonstijging in de vorige cao, blijkt dat er nog steeds geen reden is voor euforie en is een stevige verhoging noodzakelijk. Vandaar onze inzet van 6% voor een cao van één jaar.’

Aantrekkelijk blijven als sector

De CNV-bestuurder wijst ook op het belang van een flinke loonsverhoging voor de sector zelf: ‘Er is sprake van een krappe arbeidsmarkt, ook de bouw heeft daar veel last van. Dan is het belangrijk om als sector aantrekkelijk te blijven voor werknemers, zeker ten opzichte van concurrerende branches. Met een fatsoenlijk loon doe je dat.’

Suïcidepreventie

Naast loon wil Lokhorst voor het eerst de preventie van zelfdoding op de cao-agenda zetten. De CNV-bestuurder wijst daarbij op de zorgwekkende suïcidecijfers van mensen die in de bouw werken. Tussen 2013 en 2021 maakten volgens preventieorganisatie 113 maar liefst 415 werknemers in en rond de bouw een einde aan hun leven. Daarmee heeft de bouw één van de hoogste scores. ‘Wij stellen daarom een gezamenlijke preventie-aanpak voor’, zegt Lokhorst. ‘Werkgevers kunnen namelijk een belangrijke rol spelen in het herkennen van risicofactoren, zoals schuldenproblematiek. Samen met vertegenwoordigers van de cao-partijen, Volandis en 113 willen we een programma ontwikkelen om die risicofactoren te gaan analyseren en bijvoorbeeld trainingen te gaan verzorgen in herkenning en voorlichting.’

RVU-regeling

Tijdens deze onderhandelingen gaat CNV geen concrete voorstellen doen voor de huidige RVU-regeling in de bouw. Lokhorst: ‘De afspraak om die na 2026 met 5 jaar te verlengen onder voorwaarde dat er ook een landelijk akkoord zou liggen, hebben we namelijk eerder al gemaakt. Wel willen we komende maanden benutten om afspraken te maken over de situatie vanaf 2026. Wij willen namelijk naar een structurele en toekomstbestendige regeling.’



CNV Vakmensen heeft zijn voorstellen voor een nieuwe cao zojuist aan de werkgevers overhandigd.