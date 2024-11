Man mishandeld in Roosendaal

Een 38-jarige man raakte vrijdagavond 1 november in Roosendaal gewond nadat twee mannen hem hadden mishandeld. De politie doet onderzoek naar het geweldsincident. Er is nog niemand aangehouden.

Agenten werden rond 18.00 uur naar de Rembrandtgalerij gestuurd en troffen daar een gewonde man aan. Hij vertelde dat hij door twee mannen is geschopt en geslagen. Ook werd hij met een mes gestoken. Het slachtoffer met een ambulance naar ziekenhuis gebracht voor behandeling van zijn verwonding. De mannen zijn bekenden van elkaar. Agenten zochten nog tevergeefs in de omgeving naar de verdachten. Via Burgernet werd een bericht gedeeld met publiek om mee uit te kijken naar de verdachten.

Iets gezien?

De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich via 0900 – 8844 te melden. U kunt meldingen ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000) of via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006. Vertel daarbij het dossiernummer 2024-282173, zodat we de informatie snel bij het onderzoeksteam kunnen krijgen.