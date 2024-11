Auto zonder benzine A20 leidt naar vuurwapen en drugs

Agenten hielpen donderdagmiddag de bestuurder van een auto zonder benzine op de A20. Toen ze hem met een jerrycan benzine terugbrachten bij zijn auto, bleek een bijrijder niet meer bij het voertuig te zijn. De agenten stelden een onderzoek in en troffen de passagier even verderop. Toen ze hem wilden controleren ging de jongen (16) er vandoor. In het heuptasje dat hij weggooide werden softdrugs en een vuurwapen aangetroffen. De 24-jarige bestuurder en zijn 16-jarige passagier uit Maasluis zijn aangehouden.

Surveillerende agenten zagen de auto even na 13:30 uur op de A20 richting Hoek van Holland, tussen Vlaardingen en Maassluis, op de vluchtstrook staan. Ze besloten de bestuurder te helpen en boden aan hem naar het dichtstbijzijnde tankstation te brengen. Omdat ze de man in de politieauto een lift gaven, fouilleerden ze hem eerst. Hij bleek in bezit van gebruikshoeveelden softdrugs. Eenmaal met benzine terug bij de auto op de vluchtstrook, bleek de passagier vertrokken. Om te onderzoeken wat er precies speelde, werd de passagier vervolgens gezocht en aangetroffen in de omgeving. Hij ging er plots vandoor en na een korte achtervolging werd hij aangehouden. Tijdens de achtervolging gooide de verdachte een heuptasje weg waarin later een vuurwapen en softdrugs bleken te zitten. Beide mannen zijn aangehouden en het vuurwapen en de drugs zijn in beslag genomen.