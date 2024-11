Man (31) als bijrijder na auto-ongeluk overleden

Donderdagavond is bij een auto-ongeluk in Roosendaal op de Rucphensebaan een 31-jarige man uit Roosendaal om het leven gekomen. 'Hij was de bijrijder', zo meldt de politie vrijdag.

In ziekenhuis overleden

'Ondanks de inzet van hulpverleners is de man helaas in het ziekenhuis overleden. De bestuurder van de auto raakte gewond en werd ook naar het ziekenhuis gebracht. Dit gebeurde in de nacht van donderdag 7 november op vrijdag 8 november.

Macht over stuur kwijt

De auto reed rond 23.30 uur over de Rucphensebaan tussen Rucphen en Roosendaal richting Spectrum. Daar verloor de 30-jarige bestuurder uit Roosendaal waarschijnlijk de macht over het stuur. De auto slingerde, raakte met de zijkant een boom en kwam tot stilstand op de weg. Beide inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bijrijder is daar helaas komen te overlijden.

Onderzoek

Uit een alcohol- en drugstest bleek dat de bestuurder niet onder invloed was. De politie doet verder onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren.