Twee doden bij woningbrand in Borculo

Bij een woningbrand aan de Beukenlaan in Borculo zijn in de nacht van zaterdag op zondag rond 06.00 uur twee personen overleden aangetroffen. Dit meldt de brandweer zondag.

Lichamen in woning gevonden

'Toen de brandweer arriveerde, was de brand al gedoofd. In de woning troffen brandweerlieden de lichamen van de twee slachtoffers aan. Hulpverlening ter plaatse mocht helaas niet meer baten', aldus de brandweer. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand en het overlijden van de slachtoffers. De identiteit van de overledenen is nog niet officieel vastgesteld.