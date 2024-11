Dreigende boodschap sociale media scholen Nijmegen en omgeving

Mogelijkheid van 'copycat-gedrag'

Deze berichten zijn bekend bij de politie, die hier zorgvuldig en adequaat nader onderzoek naar doet. 'We vragen om de berichten niet verder te verspreiden. Het versturen van dit soort dreigementen is strafbaar. We houden rekening met ‘copycat’ gedrag', aldus de politie. Dat betekent dat personen dreigementen uiten via sociale media, in navolging van eerdere verstuurde soortgelijke dreigementen.

'Veiligheidsmaatregelen getroffen'

De politie staat in nauw contact met de scholen en de gemeente en volgt de situatie nauwlettend. Voor de veiligheid van leerlingen en medewerkers zijn op de achtergrond veiligheidsmaatregelen getroffen. De situatie op de scholen is veilig en in overleg met de schoolbesturen zijn de scholen vandaag geopend en gaan de onderwijsactiviteiten gewoon door.