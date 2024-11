Minder dan de helft van de kersentelers leeft voorwaarden vrijgestelde gewasbeschermingsmiddelen na

Van de door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gecontroleerde kersentelers die in 2024 vrijgestelde gewasbeschermingsmiddelen Exirel en Tracer gebruikten, hield minder dan de helft zich aan alle gebruiksvoorwaarden. Van de 30 geïnspecteerde telers gebruikten 20 bedrijven Exirel en Tracer; bij 12 van hen werden overtredingen geconstateerd. Het ging met name fout met maatregelen om drift (uitwaaiing) te voorkomen.

Strenge toepassingsvoorwaarden

Aan de fruitteelt zijn in 2024 vrijstellingen verleend voor de gewasbeschermingsmiddelen Exirel en Tracer om de Suzuki-fruitvlieg te bestrijden. Deze vrijstellingen worden sinds 2015 jaarlijks verleend en hebben strenge toepassingsvoorwaarden. Die zijn nodig om in het water levende organismen, bijen en andere insecten te beschermen. In 2024 zijn de toepassingsvoorwaarden van Exirel en Tracer aangescherpt. Zo mag Exirel in de kersenteelt pas weer worden gebruikt in het derde kalenderjaar na de laatste toepassing op hetzelfde perceel.

Naleving kersenteelt 2024

Vanwege de strengere toepassingsvoorwaarden richten de inspecties van de NVWA zich in 2024 op de kersenteelt. Hierbij gaat het om 30 aselect gekozen kersentelers. Van die bedrijven gebruikten er 20 Exirel of Tracer. Daarvan overtraden er 12 de toepassingsvoorwaarden voor één of beide vrijstellingen. Dat komt neer op een naleving van 40%.

Bij alle bedrijven is ook gekeken naar de naleving van alle wet- en regelgeving rond gewasbeschermingsmiddelen. Van de 30 geïnspecteerde kersentelers hielden zich 7 aan de wet- en regelgeving. Dit betekent een naleving van 23%.

Naast inspecties bij kersentelers voerde de NVWA in 2024 ook inspecties uit bij telers van blauwe bessen. Zodra deze inspectieresultaten bekend zijn, worden deze ook op onze website gepubliceerd.

Naleving diverse teelten 2023

In 2023 voerde de NVWA inspecties uit bij telers van graszaad, siergewassen en fruit. Bekijk de inspectieresultaten van 2023.

Vervolg

De NVWA gaat over de nalevingscijfers in gesprek met de sector, het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN).