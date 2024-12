Jongen (17) ontvoerd en meegenomen naar Amsterdamse Bos en mishandeld

Onder bedreiging jezelf moeten uitkleden, mishandeld worden, overgoten met een vloeistof en vervolgens gedreigd worden in brand gestoken te worden. 'Een 17-jarige jongen verklaart afgelopen zondagavond 1 december 2024 tegen zijn wil in te zijn meegenomen', zo meldt de politie woensdag.

Amsterdamse Bos

Het slachtoffer zou op zondagavond 1 december rond 20:30 uur vanaf de Rijnstraat, ter hoogte van een supermarkt, door drie mannen in een auto zijn ontvoerd. Hij roept nog om hulp, maar wordt daarna met geweld in een zwarte driedeursauto getrokken en meegenomen naar het Amsterdamse Bos.

Uitkleden en overgoten met vloeistof

'In het bos filmen de verdachten hoe het slachtoffer zich moet uitkleden. Ook daar wordt hij mishandeld. Vervolgens overgieten de verdachten hem met een vloeistof en dreigen hem in brand te steken als hij geen geld geeft. Het slachtoffer heeft hiervan aangifte gedaan', aldus de politie.

Drie verdachten aangehouden

De politie heeft inmiddels drie verdachten aangehouden. Het gaat om twee 19-jarigen en één 18-jarige, allen woonachtig in Amsterdam. Het onderzoek naar de toedracht en achtergronden van deze ernstige ontvoeringszaak is in volle gang. De politie komt graag in contact met getuigen.