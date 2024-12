Man veroordeeld voor digitaal kinderlokken en plegen ontucht

De man pleegde in februari 2024 ontuchtige handelingen bij een destijds 12-jarig meisje. De man nam via Snapchat contact op met het meisje en deed zich eerst voor als een 15-jarige jongen. Via Snapchat vertelde de man uiteindelijk dat hij 43 jaar oud was. Vervolgens verstuurden de man en het meisje seksueel getinte berichten naar elkaar. Het meisje stuurde daarbij op verzoek van de man naaktfoto's en -video's van haarzelf naar hem. De man stuurde ook naaktfoto's en -video's van hemzelf naar het meisje. Na een aantal weken met elkaar gechat te hebben, spraken de man en het meisje tweemaal met elkaar af. Tijdens beide ontmoetingen pleegde de man ontuchtige handelingen bij het meisje, waarbij ook sprake was van seksueel binnendringen.

Inbreuk op lichamelijke en psychische integriteit

Volgens de rechtbank maakte de man op ernstige wijze inbreuk op de lichamelijke en psychische integriteit van zijn nog jonge slachtoffer. Hij maakte het welzijn van het slachtoffer ondergeschikt aan de bevrediging van zijn eigen seksuele behoeften. Ook maakte de man door zijn gedrag een ernstige inbreuk op haar ongestoorde (seksuele) ontwikkeling.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Volgens de deskundigen lijdt de man aan meerdere persoonlijkheidsstoornissen. Hierdoor kunnen de delicten de man in verminderende mate worden toegerekend.

Cel en tbs

Kijkend naar de ernst van de delicten is volgens de rechtbank een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van lange duur op zijn plaats. Ze legt dan ook een celstraf van 3 jaar op. De rechtbank legt daarbij ook tbs met dwangverpleging op.

Volgens de rechtbank is het noodzakelijk dat de man wordt behandeld om herhaling in de toekomst te voorkomen. Kijkend naar de inhoud van de rapporten en de toelichting van de deskundigen tijdens de rechtszaak oordeelt de rechtbank dat tbs met dwangverpleging hiervoor noodzakelijk is. Dit is een verstrekkende en ingrijpende maatregel, maar noodzakelijk gezien de ernst van de bewezenverklaarde delicten, de ernst van de stoornissen en de noodzaak van een intensieve langdurige klinische behandeling.

Schadevergoeding

Tot slot moet de man een schadevergoeding van bijna 7.800 euro betalen aan het slachtoffer.