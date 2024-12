1 op 10 LHBTQIA personen slachtoffer van geweld

In 2023 werd 10 procent van de LHBTQIA (lesbisch, homoseksueel, bi-plus, transgender, queer, intersekse en aseksueel) personen slachtoffer van geweld, tegenover 6 procent van de rest van de Nederlandse bevolking. Ook bij andere vormen van criminaliteit waren LHBTQIA’ers vaker slachtoffer. Vooral personen met een non-binaire genderidentiteit (die zich niet uitsluitend als man of vrouw identificeren) zijn vaak slachtoffer. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS.

Uit cijfers van de Veiligheidsmonitor 2023 blijkt dat 25 procent van de LHBTQIA personen van 15 jaar of ouder in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer was van traditionele criminaliteit (geweld, vermogensdelicten of vernielingen). Dat is meer dan bij niet-LHBTQIA personen (19 procent). Het verschil is het grootst bij geweldsdelicten, waaronder seksuele delicten. LHBTQIA personen werden twee keer zo vaak slachtoffer van seksueel geweld in vergelijking met niet-LHBTQIA personen. Daarnaast zijn LHBTQIA personen vaker slachtoffer van vermogensdelicten en vernielingen.

Vooral mensen met een non-binaire identiteit slachtoffer

Van alle LHBTQIA personen zijn mensen met een non-binaire/genderqueer identiteit (zij identificeren zich niet uitsluitend als man of vrouw) het vaakst slachtoffer van traditionele criminaliteit. Zo werd 24 procent van hen slachtoffer van een of meerdere geweldsdelicten in 2023. Ook bi-plus vrouwen (vrouwen die zich tot meer dan één gender aangetrokken voelen) en homoseksuele mannen worden relatief vaak slachtoffer van geweld, met respectievelijk 13 en 10 procent.

Meer negatieve gevolgen voor LHBTQIA slachtoffers

Van de LHBTQIA personen die slachtoffer worden van traditionele criminaliteit, ervaart een groter deel negatieve gevolgen dan van niet-LHBTQIA slachtoffers. Zo ervoer 32 procent van de LHBTQIA slachtoffers emotionele, financiële of lichamelijke gevolgen, tegenover 25 procent van de niet-LHBTQIA slachtoffers. Het verschil is het grootst bij emotionele gevolgen: deze werden door 26 procent van de LHBTQIA slachtoffers ervaren, tegenover 20 procent van de niet-LHBTQIA slachtoffers.

Meer onveiligheidsgevoelens bij LHBTQIA personen

Van de LHBTQIA personen van 15 jaar of ouder gaf 42 procent aan zich weleens onveilig te voelen in het algemeen, en 18 procent ervoer dit gevoel weleens in hun eigen buurt. Ook die percentages liggen hoger dan bij de rest van de bevolking, waar respectievelijk 34 en 14 procent dit aangaf. Daarnaast zijn LHBTQIA personen vaker bang om slachtoffer te worden, en schatten ze hun kans om slachtoffer te worden van bijvoorbeeld mishandeling hoger in dan niet-LHBTQIA personen.