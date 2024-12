Vakbonden: Volgende week landelijke kerststaking apotheken

Apotheken hele week dicht

'Apotheken zijn daardoor volgende week een hele week dicht. Ondanks maanden met massale acties en onderhandelingen ligt er namelijk nog altijd geen akkoord over betere lonen en werkomstandigheden in de apotheken', aldus de vakbonden. De werknemers staken op maandag 23, dinsdag 24 en vrijdag 27 december. Omdat woensdag en donderdag kerst is, betekent dit dat veel openbare apotheken de hele kerstweek dicht zullen zijn.

Vastberaden

‘De apotheekmedewerkers zijn vastberaden om werkgevers en zorgverzekeraars te laten zien dat het echt menens is’, zeggen cao-onderhandelaars Ralph Smeets (FNV) en Albert Spieseke (CNV). ‘De rek is eruit en het geduld is op. De medewerkers verdienen structurele verbetering in de cao, en snel ook. Het geld blijft liggen bij werkgevers of verzekeraars en die moeten gewoon over de brug komen.’

Maandenlang acties

In de apotheekbranche wordt al sinds september actie gevoerd. Daardoor zijn vrijwel alle apotheken in Nederland de afgelopen tijd één keer of vaker dicht geweest. Op 12 november legden zo’n tienduizend werknemers het werk neer voor een stakingsactie op het Malieveld in Den Haag. Dat was de eerste landelijke apotheekstaking uit de geschiedenis. Nu wordt er drie dagen lang gestaakt.

Onmisbare schakel

‘Natuurlijk is het heel vervelend voor patiënten als zij voor een dichte deur staan’, erkennen Smeets en Spieseke. ‘Maar de verzekeraars en werkgevers hebben het zover laten komen. Dit is bittere noodzaak. Het loon in de openbare apotheken blijft al jaren achter. De werkdruk is torenhoog, het aantal openstaande vacatures groeit snel. Als het zo doorgaat loopt een onmisbare schakel in de zorgketen helemaal vast.’

Stressvoller

‘Het werk in de apotheek is veel stressvoller geworden,’ zeggen de vakbondsbestuurders. ‘Apotheekmedewerkers moeten aan de balie uitleggen waarom medicijnen niet meer verkrijgbaar zijn, of waarom iemand een ander merk medicijn krijgt. Het ongenoegen daarover wordt vaak afgereageerd aan de balie op de assistent die er ook niks aan kan doen. Samen met het lage salaris maakt dat het werk er niet aantrekkelijker op.’

Spoedzorg blijft gegarandeerd

Tijdens de landelijke staking blijft spoedzorg gegarandeerd. Dat betekent dat patiënten in noodgevallen altijd medicijnen kunnen krijgen, maar daar mogelijk wel voor naar een andere apotheek moeten. Net als bij eerdere stakingen vormt de actie daarmee geen risico voor de gezondheid van patiënten.